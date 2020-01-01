Решетова выходит замуж за Абрамова: такого никто не ожидал

Анастасия Решетова сообщила, что выходит замуж. Жених отвез модель на Мальдивы и в романтической обстановке сделал ей предложение.

Решетова уже похвасталась роскошным кольцом, которое ей вручил возлюбленный. На фотографиях Анастасия предстала в белом пляжном платье с букетом роз и массивным кольцом на безымянном пальце.

Личность будущего мужа модель скрывает, но после скандального развода певицы Алсу ходили слухи, что предложение Решетовой сделал Ян Абрамов. Алсу даже публично подтвердила, что муж изменил ей с моделью.

Однако Анастасия так и не подтвердила эту информацию, а позже ей в женихи стали приписывать блогера Диму Масленникова, и некого таинственного иностранца. И только после помолвки удалось выяснить, что сердце красавицы покорил сын долларового миллиардера Егор Абрамов.

Решетову видели с молодым человеком еще минувшим летом. "Егор — парень завидный. Он сын и наследник Александра Абрамова, миллиардера и совладельца "Евраз Холдинг". Решетова с Абрамовым отдыхали с компанией в Сардинии", — пишет Telegram-канал "Светские крошки Live".

Напомним, Анастасия Решетова состояла в отношениях с Тимати. Они были вместе шесть лет, однако до брака дело не дошло, модель и рэпер расстались в 2020 году. За год до этого у пары родился сын Ратмир.

