Мерц отказался от участия в созданном Трампом Совете мира

Берлин не может принять структуру управления созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира в ее нынешнем виде. Германия готова изучить другие формы сотрудничества с Соединенными Штатами, если эти форматы приблизят к миру в различных регионах мира, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам Мерца, он не хочет, чтобы деятельность такого органа ограничивалась только Газой и Ближним Востоком. В список надо включить и Украину, сказал немецкий канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа, 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. Орган создан для управления сектором Газа, но предполагается, что также займется предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах, передает ТАСС.