Умерла актриса из сериала "Моя прекрасная няня"

Скончалась актриса Елена Торшина. Телезрители запомнили ее по роли в сериале "Моя прекрасная няня". Артистке был 61 год.

Трагическую новость объявил Стас Садальский. "Не стало Лены Торшиной, блестящей актрисы, одной из лучших моих партнерш по сцене и самых талантливых. Невероятная харизма, талант и потрясающий голос", — написал актер в Livejournal.

Садальский не назвал причину смерти Торшиной, но признался, что в последнее время ее преследовали неудачи. Недавно умерли родители Елены, затем мошенники обманули ее при продаже дачи. Актриса была так запугана злоумышленниками, что даже побоялась обратиться за помощью к брату-юристу.

Вспомнил Садальский и случай, когда Торшина могла попасть к нему в спектакль. Тогда срочно искали замену одной из актрис, но сообщение Елены затерялось в общей массе, а когда Станислав его нашел, состав уже утвердили.

"Есть такое понятие, как актерская судьба, удача, случай. Мы, к сожалению, не выбираем - более зависимой профессии я не знаю. У самых верных при невостребованности все силы уходят на то, чтобы не сломаться и остаться преданными до конца сцене. Наверное, поэтому и живем недолго. Прости и прощай, Леночка", — поделился Садальский.

Отметим, что в "Моей прекрасной няне" Елена Торшина сыграла медсестру. Также среди ее работ — "ЧС. Чрезвычайная ситуация", "Между нами, девочками", "Без правил" и "Большое небо".