Республиканцы в Центре Кеннеди съели торт в виде Гренландии

Торт в виде Гренландии с изображенным на нем американским флагом поделили и съели представители Республиканской партии США. Видео опубликовала в TikTok британская газета The i Paper. Это издание входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust.

Трамп неоднократно утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США. Кроме того, есть планы эффективного развертывания системы ПРО Golden Dome. 21 января американский президент заявил, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте выработаны контуры договоренностей относительно Гренландии.

Как сообщило издание, на вечеринке в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди республиканцы разрезали торт. Он был выполнен в виде Гренландии и раскрашен в цвета американского флага.