Профайлер объяснил, что на самом деле чувствует обратившаяся к зрителям Долина

Лариса Долина 19 января передала ключи от своей квартиры в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. В скандальной эпопее поставлена точка. Теперь певице придется восстанавливать репутацию.

Но вернуть народную любовь не так-то просто. Артистке приходится соглашаться на любые концерты, завлекая оставшихся поклонников песнями, которые "никто не слышал". Долина решила начать с небольших подмосковных городов. 1 февраля ее ждут в домодедовском Доме Культуры с программой "Юбилейный концерт на БИС в кругу друзей". Это будет первый ее сольный концерт после завершения дела о продаже квартиры.

Билеты покупаются неохотно, самый дешевый стоит 3500 рублей. До концерта осталось 1,5 недели, а занятых мест – меньше половины.

Лариса Александровна даже записала видеообращение к поклонникам, лично пригласив их. Вот только как выяснила руководитель Института психологии человека клинический психолог, профайлер Светлана Грунина, говорила Долина неискренне, артистка все еще испытывает презрение к публике.

По словам профайлера, сама по себе ситуация публичного обращения к зрителям для певицы является стрессовой, и это также заметно по ее поведению.

"В начале ролика у нее на лице страх. Это видно по микровыражениям — растянутые губы, напряжение в шее. Для нее это очень стрессовая ситуация. Она боится, что на концерт к ней не придут, не будет зрителей в зале, значит, она не заработает денег", — сообщила Грунина в беседе с NEWS.ru.

Во второй же части ролика, где Долина говорит фразу "Вы и я", артистка чувствует не единение со зрителем, а презрение. Это читается в микровыражениях лица, Лариса Александровна чуть криво улыбается, а после закатывает глаза.

"Во всей второй части обращения после паузы она демонстрирует высокий уровень высокомерия при сравнении себя с другими. Это еще и особенность ее характера, у нее эта эмоция является базовой", — отметил профайлер.

