Зеленский выступил с обращением о ходе переговоров в Абу-Даби

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением о ходе переговоров в ОАЭ. По его словам, Россия, США и Украина обсуждают в Абу-Даби параметры прекращения конфликта.

Как заявил Зеленский в опубликованном в Telegram видео, ему докладывают о ходе переговоров каждый час. Украинский лидер отметил, что такого трехстороннего формата встреч не было давно. Речь идет о параметрах прекращения войны.

Глава киевского режима сказал, что выводы по содержанию переговоров делать пока рано. Зеленский подчеркнул, что сам определил позицию украинской делегации. Ранее сообщалось, что переговоры представителей России, Украины и США идут в разных форматах.