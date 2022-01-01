Вика Цыганова схватилась за голову после новой выходки Пугачевой: "Полный крах морали"

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году после того, как ее мужа Максима Галкина* признали иноагентом. Примадонна объяснила свой поступок только спустя три года. Алла Борисовна утверждает, что решила уехать в Израиль, потому что ее детей Лизу и Гарри дразнили в школе.

Но за границей семье артистки тоже пришлось несладко. За три года Пугачева сменила несколько стран. Примадонна жила в Израиле, затем в Латвии, а сейчас обосновалась на Кипре. Поговаривают, что Алла Борисовна мечтает вернуться в свой замок в подмосковной деревне Грязь.

По слухам, 76-летняя Пугачева для начала готовится выйти из тени. Артистка готова дать концерт для своих соотечественников, живущих за рубежом. А дальше якобы, будет искать варианты возвращения домой.

Это возмутило Вику Цыганову. Артистка считает, что Примадонна использует россиян лишь для заработка, и никаких чувств к стране у нее нет. "Дала понять, что не против повыступать в России, и сидит ждет, будут ли "рабы и холопы" возмущаться или уже "все забыли и простили"", — негодует Цыганова.

Виктория заметила интересное совпадение. Как только Пугачева решила "прощупать почву", о ней тут же заговорили оставшиеся в России приятели. Так, будто бы случайно о Примадонне вспомнила Анастасия Волочкова.

"Возвращение таких персон — это полный крах морали. Умерла так умерла! С начала СВО Пугачева стала олицетворением самого предательского пласта населения России. Сбежала в Израиль и начала поливать Родину грязью", — заявила Цыганова.

