США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

США нанесли удар по судну якобы наркоторговцев в Тихом океане. Об этом 24 января сообщило Южное командование ВС США в соцсети X.

"Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика", - написано в сообщении, которое опубликовано на странице командования в X.

Два человека погибли в результате удара. Один человек выжил. В связи с этим командование уведомило Береговую охрану о "необходимости активировать поисково-спасательную систему".

23 января также США нанесли удар по якобы перевозящему наркотики судну в Тихом океане. Один человек был убит.