Коллапс с электроснабжением случился в Мурманской области

Режим повышенной готовности из-за массового блэкаута ввели в Мурманской области. Жители Мурманска и нескольких поселков Североморска остались без света. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СК по региону. Следствие будет проверять, насколько оперативно и правильно энергетики реагировали на ухудшение погодных условий и справлялись с последствиями отключения.

На данный момент уже известно, что обрушение пяти опор ЛЭП зафиксировали после обследования электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона.

Новые опоры будут доставлены из Ленинградской области и Республики Карелия. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Губернатор региона добавил, что электроснабжение восстановили во всех котельных. В ближайшее время тепло начнет возвращаться в дома северян.