Россию назвали "постоянной, но управляемой угрозой" НАТО

Россию назвали "постоянной, но управляемой угрозой" для восточного фланга НАТО. Это следует из новой оборонной стратегии США, которую 24 января опубликовал Пентагон.
Пентагон также без обоснований включил в оборонную стратегию США готовность противостоять российской угрозе.
Другие важные пункты документа:
— Ответственность за урегулирование на Украине в большей степени лежит на Европе;
— Приоритетами США станут сдерживание Китая и защита своей территории, а не Европы;
— Приоритет новой стратегии — защита интересов Соединенных Штатов в Западном полушарии;
— США продолжат модернизацию и адаптацию их ядерных сил, уделяя особое внимание сдерживанию и управлению эскалацией;
— Ядерный российский арсенал в стратегии признан крупнейшим в мире;
— США не допустят появления у Тегерана ядерного оружия;
— Гренландия признана ключевой территорией, доступ к которой должен быть гарантирован американским военным.