США признали Россию мощной военной державой

Москва сохраняет значительную мощь в ведении затяжного конфликта с Киевом. Это признали в Пентагоне: в США опубликована оборонная стратегия на этот год.

В новом документе Россия названа постоянной, но контролируемой угрозой восточным членам НАТО. При этом отмечается, что урегулирование украинского вопроса, прежде всего, - ответственность коллективной Европы. Вашингтон же намерен сосредоточиться на защите своих территорий, влиянии в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживании Пекина. Однако курс США в отношении Китая не предполагает смены режима или открытой борьбы.

Что касается Ирана, то по мнению аналитиков Пентагона, исламская республика может попытаться получить ядерное оружие. А этого Штаты постараются не допустить. Говоря о Гренландии, в стратегии подчёркивается - американским военным должен быть гарантирован доступ на остров.