Сбежавшего из цирка слона заметили на улицах Самары в 20-градусный мороз

Необычное происшествие в Самаре. В центре города переполох на улицах вызвал слон. Всё, как положено - большие уши, хобот и тяжёлая поступь. Вот только животное не в вольере или на арене, а на пешеходном переходе. При этом за окном минус 20 градусов.

Слон оказался беглецом из цирка. Долго гулять на морозе ему не позволили: пропажу быстро обнаружили, дрессировщики увели смутьяна в тепло. В соцсетях тем временем гадают, действительно ли внушительный артист отправился на прогулку сам или это была реклама нового циркового представления.