В Хабаровском крае сошёл с рельсов состав с углём

Два десятка вагонов грузового поезда сошли с рельс в Хабаровском крае. Половина из них перевернулись и на пути высыпался уголь, который доставлялся из Забайкалья в Находку.

ЧП произошло в районе станции Корфовская, сейчас там работают аварийные службы. Временно приостановлено движение грузовых составов, пассажирские поезда следуют по расписанию. Пострадавших нет. На место прибыли представители следственного комитета.

Возбужденно уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба. Предварительно его оценивают в один миллион рублей.