Стармер испугался Трампа и передумал отдавать Маврикию архипелаг Чагос

Великобритания передумала передавать Маврикию архипелаг Чагос в Индийском океане. Премьер-министр королевства Кир Стармер отозвал соответствующий законопроект из парламента, сообщает газета Telegraph.

Инициативу должны были рассмотреть в понедельник в палате лордов. После передачи суверенитета Лондон собирался арендовать на острове Диего-Гарсия военную базу. По словам Стармера, этот гарнизон необходим Британии из соображений нацбезопасности.

Как отмечает газета, сделку затормозила - критика президента США Дональда Трампа. Американский лидер назвал передачу архипелага великой глупостью и актом абсолютной слабости. Он отметил, что, в том числе, такие действия Великобритании вдохновили его на идею о приобретении Гренландии.