По делу о похищении подростка в Сибири задержана 18-летняя девушка

В Красноярске по делу о похищении подростка задержали 18-летнюю девушку. Следственный комитет опубликовал видео с допросом подозреваемой.

Девушка действовала с мошенниками, он прилетела в Красноярск из Сургута. 22 января вместе с подростком они взломали у него дом сейф и похитили три миллиона рублей, передав позже деньги аферистам.

После этого молодые люди пошли в арендованную неизвестными лицами квартиру, где ожидали дальнейших указаний. Полиция обнаружила их, девушку задержали. Суд должен назначить ей меру пресечения.