Настоящая зима в России: регионы устраняют последствия морозов и снегопадов

Аномальные морозы охватили север европейской части России. На 15 градусов ниже климатической нормы также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Мурманске и Североморске из-за снегопадов и ветра произошли отключения электроэнергии. В Челябинске школьников переводят на удалёнку. А на Камчатке продолжают устранять последствия мощных снегопадов.

Мурманск заметает: снег, шквалистый ветер, туман. Из-за напора стихии в регионе обрушились пять ЛЭП. Жилые дома остались без отопления и горячей воды. Сейчас ведётся активное восстановлением электроснабжения в самом Мурманске и соседнем Североморске. Новые опоры должны привезти из соседних регионов - Ленинградской области и Карелии.

В Приморском крае после сбоя и пожара на подстанции без света оказались сразу семь посёлков, это более трех тысяч жителей. Возгорание оперативно ликвидировали, энергетики устраняют последствия аварии. Местные жители продолжают помогать пострадавшей Камчатке. Из Владивостока вылетел Ил-76 со спецтехникой, чтобы помочь в расчистке дорог.

В Челябинске - аномальные для региона минус 36 градусов. На обочинах - много транспорта, который приходится эвакуировать. Причина поломки - замёрзло топливо. На Сахалине сильные морозы привели к необычному оптическому явлению - свет преломился в кристалликах льда, и на небе появились два светила.

В столичном регионе эти выходные тоже морозные. Ночью в Подмосковье столбик термометра приближался к минус 30 градусам. Днём - минус 15, но в начале следующей недели обещают резкое потепление.