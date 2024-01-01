Собянин подвёл итоги акции "День без турникетов"

Свыше десяти тысяч москвичей в прошлом году приняли участие в акции "День без турникетов", что на четверть больше, чем в 2024 году. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в рамках проекта в Москве проводятся бесплатные экскурсии на предприятия. Посетителям показывают, как устроены столичные компании, и рассказывают об имеющихся вакансиях.

Также для участников организуют карьерные мастер-классы, лекции и встречи с руководством организаций. Для работодателей это возможность привлечь в коллектив талантливых специалистов. "День без турникетов" проходит четыре раза в год. К акции присоединились уже свыше 140 компаний преимущественно технологического сектора.