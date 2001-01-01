Москвичей пригласили на выставку "Уникальная Россия"

Увидеть многообразие промыслов большой страны в центре Москвы. Такая возможность появилась у посетителей художественно-промышленной выставки "Уникальная Россия".

В Гостином дворе свои работы представляют мастера из разных регионов. Живопись, ювелирные изделия, резьба по камню и дереву, авторская одежда. Всего более тысячи стендов с уникальными изделиями. Организаторы подготовили также насыщенную деловую и культурно-развлекательную программы.

Запланированы встречи инвесторов, концерты, модные показы. Интересно будет и самым маленьким гостям. Детей ждут весёлые конкурсы и мастер-классы. Выставка продлится до 8 февраля.