На юге Крыма распустились подснежники

Цветочная симфония в Крыму: в разгар зимы в Никитском ботаническом саду распустились не только привычные для этого времени года подснежники, значительно раньше срока зацвели многие экзотические сорта растений. Своим великолепием радуют глаз китайская роза и японская айва, наполняют воздух тонким ароматом жасмин и сирень.

"12 месяцев" в Крыму - не сказка, а реальность. Розовые, алые и жёлтые бутоны роз можно встретить в каждом уголке парка. На фоне скованных льдом фонтанов - фантастика!

Медовые нотки с кислинкой и приторная сладость - запахи, которые вдохновляют парфюмеров, традиционно наполняют ботанический сад. Целый ряд кустарников радует глаз именно зимой. Есть и морозостойкие растения, им и снег нипочём. Жасмин голоцветковый распускается без листвы в январе и наполняет воздух тонким ароматом. За январский парфюм отвечают калина Феррара, жимолость душистая и зимоцвет.

По прогнозам синоптиков, холода уже позади, а значит ярких красок будет только больше. На очереди - цветение магонии и саркококки, а потом – парад тюльпанов.