В Абу-Даби стартовал второй раунд переговоров по Украине

В Абу-Даби начался второй раунд мирных переговоров по урегулированию на Украине. Как сообщает источник ТАСС, встречи проходят в разных форматах в закрытом режиме. Другой информации о переговорах пока нет.

23 января в Абу-Даби начались переговоры трёхсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

От США в переговорах принимают участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Во главе украинской делегации - руководитель СНБО Рустем Умеров.