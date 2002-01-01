Умер телеведущий Александр Олейников

Режиссёр, журналист и телеведущий Александр Олейников умер на 61-м году жизни, сообщили ТАСС в окружении артиста. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Олейников работал в основном на телевидении. Начинал карьеру в Московской редакции ЦТ, потом перешёл на канал МТК. Известен по многим проектам на канале ТВ-6: вёл передачи "Моё кино", "Моя звезда", "Моя история", "Ваша музыка".

В 2002 году перешёл на канал "Россия", где стал руководителем нескольких телепроектов. С 2006 по 2012 год занимал должность генерального продюсера телеканала "ТВ Центр".