В Москве наградили победителей конкурса осмысленного чтения

В Москве сегодня наградили победителей Всероссийского конкурса осмысленного чтения "Разумное, доброе, вечное". Он проводится среди студентов педагогических направлений и ориентирован на формирование духовно-нравственных ценностей. Соревнование проходит в столице второй раз и в этом году вышло на международный уровень.

В отборочном этапе приняли участие более тысячи человек из десятков регионов страны, а также из Белоруссии, Греции и Узбекистана. Конкурсанты декламировали отрывки произведений и писали эссе. Жюри рассматривало работы в четырёх номинациях, охватывающих духовные традиции русской прозы и поэзии с XIX века до наших дней.