Обнародованы предварительные итоги переговоров по Украине

В Абу-даби завершился второй раунд переговоров по урегулированию на Украине. Официальных заявлений делегации России, США и Украины не делали, но известно, что диалог был конструктивным.

О результатах переговоров объявят уполномоченные лица в столицах. Переговоры могут быть продолжены в ближайшие дни, утверждает источник ТАСС. Также сообщается, что у встречи по Украине в Абу-Даби есть результаты.

Наблюдатели полагают, что стороны не хотят делать преждевременных заявлений, так как окончательных договорённостей, скорее всего, пока не достигнуто.

23 и 24 января в Абу-Даби в закрытом от прессы режиме прошли переговоры трёхсторонней рабочей группы России, Украины и США по вопросам безопасности. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

От США в переговорах принимают участие спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Во главе украинской делегации - руководитель СНБО Рустем Умеров.