Новые детали похищения Мадуро: Трамп рассказал о секретном оружии США

Американские военные использовали во время захвата Николаса Мадуро секретное оружие, вызывавшее дезориентацию. Именно оно сыграло решающую роль в операции против охраны президента страны. Такое признание сделал в интервью газете The New York Post Дональд Трамп.

По словам президента США, это загадочное оружие сделало вражескую технику неработоспособной. "Это дискомбобулятор. Мне нельзя об этом говорить", - сказал Трамп и тут же раскрыл некоторые свойства секретного оружия.

"Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна из них не сработала. Мы зашли, они нажали кнопки, и ничего не произошло", - рассказал глава Белого дома.

Утром 3 января США нанесли серию ударов по территории Венесуэлы, которые были прикрытием действий американского спецназа. Военные вывезли из страны президента Николаса Мадуро с супругой. Их будут судить в США за наркопреступления.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом.