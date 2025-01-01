Боярский назвал причины ограничений WhatsApp* и Telegram

WhatsApp* и Telegram ограничивают в России не из вредности. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам депутата, мессенджеры должны соблюдать российское законодательство. Они этого не делают и поэтому на них накладывают ограничения, пояснил народный избранник.

Он также объяснил, что Telegram не блокируют полностью, потому что это не только сервис для обмена сообщениями, но и большая соцсеть, в которой многие люди и организации создали свои каналы.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения звонков в двух мессенджерах. Основанием для этого стали действия мошенников и террористов.

* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена