После морозов в Москву вернутся сильные снегопады

После сильных морозов в столичный регион вернутся снегопады. На следующей неделе в Москве и области резко потеплеет – температура поднимется до минус 2-7 градусов.

Во вторник ожидаются сильный снег, метель и заносы на дорогах. Ветер окрепнет до 15 метров в секунду. Такая же погода будет и в среду, сообщает Гидрометцентр.

До этого москвичей ждут ещё две очень холодные ночи. В ночь на 25 января ожидается 24-26 градусов мороза, местами до минус 30-ти. Ночью 26 января будет 20-22 градуса, местами до 28-и.

В связи с резким похолоданием в столице повысили температуру в системе отопления. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города, специалисты "Мосэнерго" и "МОЭК" плавно скорректировали работу системы теплоснабжения и повысили температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.