Захватил опорный пункт противника: подвиг матроса Бурулёва

Матрос Сергей Бурулёв, действуя в составе штурмового подразделения, захватил вражеский опорный пункт. Когда боевики попытались вернуть утраченные позиции, Сергей передал командованию координаты миномётного расчета ВСУ и скорректировал огонь российских артиллеристов. В результате враг понёс большие потери, а наши военные удержали форпост.

Сержант Игорь Гнатченко, доставляя на автомобиле продовольствие и боеприпасы нашим бойцам, попал под артобстрел со стороны ВСУ. Несмотря на угрозу жизни, он вывел машину из-под огня и своевременно доставил груз, а на обратном пути эвакуировал в полевой госпиталь двоих раненых. Поставленная задача была выполнена, жизни наших бойцов спасены.