Российские студенты отмечают Татьянин день

Миллионы студентов в России отмечают Татьянин день. Своей историей он обязан Московскому университету. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о его учреждении.

Сегодня Татьянин день отмечают во всех высших учебных заведениях. Он совпадает с окончанием зимней сессии. У каждого вуза своя программа: концерты, флешмобы, театрализованные представления и катания на коньках.

Традиции праздника сохраняются по сей день. В Московском университете, как и четыре столетия назад, варят медовуху, которую студентам раздаёт лично ректор Виктор Садовничий. Да и сам от хмельного напитка не отказывается.

Впрочем, за шумным весельем в МГУ не забывают и о другом важном смысле сегодняшней даты. В университетском храме утром состоялась божественная литургия в память о святой мученице Татиане Римской - именно она считается покровительницей всех студентов. Торжественные богослужения сегодня проходят в церквях по всей стране. Службу в храме Христа Спасителя в Москве возглавил патриарх Кирилл.