В Москве повысили температуру в системе отопления

В Москве в связи с резким похолоданием принято решение повысить температуру в системе отопления. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города.

Специалисты "Мосэнерго" и "МОЭК" плавно скорректировали работу системы теплоснабжения и повысили температуру теплоносителя до необходимого значения плюс 135 градусов.

Ближайшей ночью столбики термометров в столичном регионе могут достигнуть 30-градусной отметки. Затем ожидается ещё одна очень холодная ночь, а в середине следующей недели в Москве и Подмосковье резко потеплеет до минус 2-7 градусов и начнутся обильные снегопады.