Обещание Трампа освободить российских моряков с "Маринеры" не выполнено

США всё еще не выполнили обещание освободить двух российских моряков с захваченного танкера "Маринера". Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что США на самом высоком уровне обещали отпустить российских граждан – членов экипажа судна.

9 января сообщалось, что Дональд Трамп освободил двух граждан России из состава экипажа танкера "Маринера". Как сказала спикер российского МИД Мария Захарова, президент США пошёл на этот шаг в ответ на обращение российской стороны.

7 января американские военные захватили в Атлантике российский танкер "Маринера". Судно перевозило венесуэльскую нефть. Экипаж обвинили в нарушении американских санкций, ему угрожают судом.