Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат переговоры на следующей неделе

США, Россия и Украина договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Он назвал прошедшие раунды конструктивными, при этом подтвердил решимость администрации Трампа добиваться урегулирования украинского конфликта.

Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский также назвал встречи конструктивными. Он рассказал, что стороны обсуждали вопросы окончания конфликта и безопасности.

23 января переговоры делегаций России, США и Украины стартовали в Абу-Даби. Об этом сообщил глава МИД ОАЭ.