24 января Белгород подвергся самому массированному обстрелу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что, предварительно, удар был нанесен с помощью американских ракет HIMARS. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, произошло возгорание хозяйственной постройки.

В одном из дворов города также возник пожар из-за падения обломков. В Белгородском округе, в селе Таврово, повреждены кровли двух частных домов. Оперативные службы и дежурные бригады работают на местах происшествий.

На данный момент пострадавших нет, сообщает оперштаб.