США допускают, что скоро может состояться встреча Путина и Зеленского

США допускают, что скоро может состояться встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил 24 января портал Axios со ссылкой на источники из администрации президента США Дональда Трампа.

Собеседники портала отметили, что перед этим должны пройти дополнительные трехсторонние переговоры с представителями России, США и Украины.

Еще 3 сентября Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, если тот приедет в Москву. В этот же день глава киевского режима отказался от предложения президента РФ. Он объяснил это тем, что готов к встрече, но не в России.

В конце декабря Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в любом формате, при условии, что "слова российского лидера будут совпадать с его действиями".