США хотят укрепить доверие между Россией и Европой

США планируют добиться укрепления доверия между Россией и Европой с помощью деэскалации, сообщает Politico со ссылкой на источника из администрации президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, сейчас не слишком много доверия между Европой и Россией, но мы хотим создать основу для запуска новой парадигмы, которая позволит начать выстраивать доверие путем демонстрации истинной деэскалации", — заявил собеседник издания.

Вопросам экономики и контроля над Запорожской АЭС уделяли большое внимание на переговорах делегаций России, США и Украины в Абу-Даби, отметило издание.

23 января переговоры делегаций России, США и Украины стартовали в Абу-Даби. Об этом сообщил глава МИД ОАЭ. Они шли два дня.

Вчера спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что переговоры были конструктивными. США, Россия и Украина договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби, добавил он.