В обесточенном из-за непогоды Мурманске завершаются восстановительные работы

В Мурманской области энергетики восстанавливают электроснабжение и приступили к сборке новых опор ЛЭП. В столице региона открыли второй круглосуточный пункт обогрева. Самая обсуждаемая новость среди жителей Мурманска - автопоезд, который везёт со стороны Карелии новую опору ЛЭП.

На этой неделе в Мурманске и Североморске рухнули пять массивных конструкций. В десятиградусный мороз без электричества, отопления и горячей воды остались дома, магазины, социальные объекты. Следственный комитет возбудил по факту аварии уголовное дело. На помощь в северный регион тут же прибыли специалисты из соседних Ленинградской области и Карелии. Они привезли строительную технику и дополнительные вездеходы.

Местные коммунальщики в срочном порядке перешли на режим работы по так называемым временным схемам. Чтобы не обесточить оставшиеся здания. В Мурманске работают полевые кухни, на специально организованных пунктах обогрева люди могут зарядить телефоны и получить сухой паёк.

На помощь жителям обесточенных районов пришли супермаркеты, кафе и рестораны, отели, которых последствия аварии не коснулись. Свою помощь предлагают пользователи соцсетей: кто-то готов безвозмездно поделиться генератором, кто-то предоставить тёплую комнату. А, чтобы на тёмных улицах вечером было безопаснее, автолюбители фарами освещают дороги и тротуары.

В столичном регионе, где сегодня действует жёлтый уровень погодной опасности, ночью 25 января похолодало до минус 30 градусов. На смену циклону, который хозяйничает над большей территорией центральной России, скоро придёт потепление: в понедельник атмосферное давление будет падать, а во вторник пойдёт снег, ожидаются метель и заносы на дорогах.