Опять летучие мыши: в Индии пытаются остановить распространение неизлечимого вируса

Власти Индии принимают экстренные меры по сдерживанию вспышки опасного вируса Нипах, пишет газета The Independent. Среди распространителей вируса, как и в случае с ковидом – летучие мыши.

На сегодня известно, что в Западной Бенгалии уже подтверждены пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестёр. Более ста человек поместили на карантин, а зараженные пациенты проходят лечение.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он передаётся от животных к людям и вызывает тяжёлые формы энцефалита и респираторных инфекций.

Уровень летальности при заражении Нипах достигает 80%. Это в десятки раз превышает летальность Covid-19. Вакцины от вируса пока не существует.