Румыния отказалась от присоединения Молдавии

Проводить референдум о присоединении Молдавии к Румынии рано. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан. Так он ответил коллеге Майе Санду. Ранее она выступила за ликвидацию собственного государства. Объяснила это сложной международной обстановкой и необходимостью защиты со стороны более сильного соседа.

Эту идею поддерживает только треть её соотечественников. Зато в Румынии, наоборот, большинство населения выступает "за". По словам Дана, всё зависит от мнения молдаван. Если оно изменится, то и позиция официального Бухареста будет скорректирована.

Одно из бизнес-изданий подсчитало, что объединение обойдётся Румынии в десятки миллиардов евро. Деньги пойдут на выравнивание пенсий и зарплат, инвестиции, строительство дорог в Молдавии и другие цели. При этом у самого Бухареста большие финансовые проблемы. В прошлом году госдолг побил исторический рекорд и достиг почти 60% ВВП.