Собянин поздравил московских студентов с праздником

Поздравления с Днём российского студенчества опубликовал на своей странице в соцсети Сергей Собянин. Мэр пожелал молодым людям уверенности в себе и интересных задач на пути к цели, чтобы годы учёбы были наполнены открытиями, дружбой и вдохновением.

Москва - крупнейший образовательный центр страны, куда приезжают учиться из всех регионов. Столица гордится каждым студентом. Это будущие инженеры, строители, программисты, медики, педагоги - те, кто будет развивать город и его экономику уже в ближайшие годы, отметил Собянин.

Миллионы студентов в России отмечают сегодня Татьянин день. Своей историей он обязан Московскому университету. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о его учреждении.