В Мастерской "12" переосмыслили драму Куприна "Гранатовый браслет"

Знаковое событие в культурной жизни столицы: на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова поставили музыкальный аутентичные зарисовки по повести Александра Куприна "Гранатовый браслет".

Она не видела его лица и не знает имени, но чувствует, что в посланиях, которые начала получать ещё до замужества, кроется высокое и настоящее. "Человек должен быть, прежде всего, человечным. А это значит, он должен уметь любить. "Гранатовый браслет" называют гимном о любви. Мы попытались создать гимн о прекрасном", - говорит режиссёр-постановщик спектакля Анна Айрапетянц.

Гимн о прекрасном создан на пересечении литературы, живописи и музыки. Режиссёр спектакля - известная пианистка. Она выстроила его как музыкальную партитуру, где слово, жест и звук равноправны.

Чувства героев словно подхватывает и раскрывает живая музыка. Под аккомпанемент фортепиано звучит старинная скрипка XVII века, которая вышла из мастерской Николо Амати, учителя самого Страдивари. В мире сохранилось всего чуть более 20 его подлинных инструментов, которые считаются эталоном утонченности и изящества.

Это раритет, который можно услышать в лучших концертных залах мира. Скрипка и фортепиано в исполнении сестёр Айрапетянц ведут разговор о чувствах, которые не выразить словами. Образ Прекрасной дамы дополняют копии редких портретов современниц пушкинской эпохи из коллекции музея-заповедника "Усадьба Мураново" - пять женщин, которые были музами великих русских писателей и поэтов. Дамы словно усиливают образ княгини Веры, которая существует в пространстве красоты и долга, пока письма и подарок незнакомца не всколыхнули её привычный мир.

На сцене - только два актера, которые переключаясь читают за автора и всех мужских и женских персонажей, и тонко раскрывают линию главных героев, в том числе трагическую исповедь Желткова, через которую Куприн показывает - во все времена есть место любви, ради которой можно пойти на подвиг.