Здесь снимали "Бригаду": прошлое и настоящее района Западное Бирюлёво

Когда-то здесь был крохотный посёлок железнодорожников. Частью столицы эти места стали в 1960 году. На рубеже веков тут снимали сериал "Бригада" в антураже типичной и не очень благополучной городской окраины. С тех пор всё изменилось. Венецианский дворик тут украшают лодки-гондолы, а Версальский - гипсовые львы.

Всё это - о районе Западное Бирюлёво, молодом районе на юге столицы. Сегодня здесь строят новые дома и школы, создают современное городское пространство. А когда-то на этом месте был посёлок Бирюлёво. Именно здесь проходил со своей армией Наполеон, вступая в оставленную русскими войсками Москву. В самом сожжённом городе боев не было, но посёлки близ столицы, в том числе и Бирюлёво, помнят исторические сражения 1812 года.

Сохраняя историю, сегодня район стремительно развивается. Здесь создают все условия для комфортной жизни. Сейчас в Бирюлёве Западном нет метро. Добираться отсюда до центра приходится на автобусе или электричке. Но район преображается буквально на глазах. Уже к 2030 году здесь планируют построить долгожданную радиальную линию метро "Бирюлёвскую". Она свяжет южные районы столицы.

В ожидании метро здесь активно развивают электрический транспорт. В прошлом году открыли крупнейший в России зарядный хаб "Южный". Это целый комплекс, способный одновременно обслуживать 20 электромобилей. Для водителей - удобные подъезды, комната отдыха и кафе.

Комфортно становится и пешеходам. Новый парк появился на месте старого заброшенного яблоневого сада. Теперь красочные яблоки и груши здесь круглый год, а ещё - детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и пикника, велодорожки и прогулочные маршруты.