Врачи спасли изъятую у лакшери-блогера покалеченную львицу Шейлу

Больше не плачет и пытается играть: маленькая львица Шейла, которую в тяжелейшем состоянии доставили к специалистам прямо из квартиры пафосного блогера в Москва-Сити, пошла на поправку. Несколько месяцев она была фактически дорогой игрушкой, нужной для пиара хозяина. Результат - множественные переломы лап, неспособность ходить и опасный вирус.

Она буквально ожила! Игрива, подвижна, несмотря на то что, задние лапы почти не работают. Шейла и за счёт передних очень ловко перемещается в пространстве: исследует мир и пробует на вкус всё, включая ботинки журналистов.

Весь последний месяц Шейла отчаянно борется за жизнь. В парк-приют "Земля Прайда" она попала в очень тяжёлом состоянии. Врачи ставили капельницы, кололи обезболивающие. Поначалу казалось, что Шейле больно даже дышать. Она не проявляла особого внимания к еде. Приходилось идти на ухищрения, чтобы ее накормить.

Шейла у своего прежнего хозяина-блогера жила вроде бы в райских условиях - квартира в Москва-Сити, постоянные фотосессии. Но всё оказалось не так красиво, как в видеороликах. Блогер утверждает, что сам нашёл парк-приют и передал туда Шейлу. И потом уже давал объяснения в прокуратуре, платил штрафы, поскольку львов, как и других диких животных, в домашних условиях держать запрещено.