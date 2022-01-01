Нанесён удар по энергообъектам на Украине

Российская авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему деятельность военно-промышленного комплекса Украины и месту производства беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы, 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 дронов противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.