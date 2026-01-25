"Вашего соседа убили": мошенники придумали новую схему обмана граждан

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с расследованием выдуманного убийства. Детали узнали журналисты РИА Новости.

Гражданину звонит человек, представляющийся участковым полиции и сообщает об убийстве соседа. Лжеполицейский предупреждает о том, что вскоре будет проведена профилактическая беседа с жильцами дома.

Но это ещё не всё. Аферист просит будущую жертву помочь в расследовании тяжкого преступления. Под различными предлогами, в том числе для проведения секретной операции, ничего не подозревающего гражданина вынуждают снять деньги со счетов и передать курьеру.

После этого аферисты исчезают, на связь не выходят, а гражданин лишается своих накоплений. Как обычно, россиянам советуют не вступать в разговоры с незнакомыми людьми и никому не сообщать коды из смс.