Мошенники стали похищать деньги россиян под предлогом диагностики аккаунта на "Госуслугах"

Мошенники стали предлагать россиянам провести диагностику аккаунта на "Госуслугах". Об этом говорится в материалах МВД.

Начинается обман так: аферисты отправляют на почту письмо о регистрации доверенности на имя потенциальной жертвы. Затем ей перезванивают неизвестные и от лица чиновников говорят о необходимости провести диагностику личной страницы на портале "Госуслуги".

Далее, по уже известной и отработанной схеме преступники убеждают человека выполнять их действия, направленные на хищение средств. Это может быть, в том числе передача кода из смс.

Специалисты призвали не переходить по ссылкам от неизвестных, а уведомления от "Госуслуг" проверять на сайте или в приложении. Также россиянам напомнили, что никакой диагностики аккаунта на портале не существует.