Роспотребнадзор выступил с заявлением о распространении смертельного вируса Нипах

Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, в России не зарегистрировано. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с распространением смертельного вируса находится на контроле у ведомства и заверили, что в России достаточно тестов для выявления Нипах.

Ранее в газете The Independent появилась информация о том, что в Индии принимаются экстренные меры по сдерживанию вспышки опасного вируса Нипах. Более ста человек поместили на карантин, а зараженные пациенты проходят лечение.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Уровень летальности при заражении Нипах достигает 80%, что в десятки раз превышает летальность Covid-19.

Вирус способен передаваться от летучих мышей и других животных человеку, также им можно заразиться через пищу. Вакцины и лекарства от вируса пока нет. Выздоровление зависит от иммунитета заразившегося.