В Мурманской области введён режим ЧС из-за масштабной энергоаварии

Режим ЧС введен в Мурманской области в связи с затяжным характером энергоаварии. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

По его словам, несмотря на круглосуточную работу, специалистам "Россетей" пока не удалось восстановить разрушенные непогодой линии электроснабжения. Ситуация осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности.

Для ускорения работ в места падения опор ЛЭП направлены дополнительные ремонтные бригады и техника.

Ранее сообщалось, что в области упало несколько опор ЛЭП, это привело к проблемам со светом в Мурманске и Североморске. Некоторые районы этих городов обесточены уже около двух суток.