Москвичей ждёт ещё одна очень холодная ночь

В ночь на 26 января температура в столичном регионе опустится до минус 28 градусов. Согласно прогнозу Гидрометцентра, это будет последняя аномально холодная ночь в январе.

После сильных морозов в Москву и Подмосковье вернутся снегопады. На следующей неделе в регионе резко потеплеет – 29 января днём будет от нуля до минус пяти градусов.

27-29 января столицу России накроют сильные снегопады, ожидаются метель и заносы на дорогах. Ветер окрепнет до 15 метров в секунду. Снежный циклон покинет Москву в конце недели, тогда же снова похолодает до 8-13 градусов.

В связи с похолоданием в Москве повысили до 135 градусов температуру в системе отопления.