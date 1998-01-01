Умер игравший в "Любэ" гитарист Юрий Рыманов

На 70-м году жизни умер певец, композитор и гитарист Юрий Рыманов. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" ВИА "Лейся, песня". Коллеги музыканта назвали его великолепным гитаристом и отметили незаурядный голосовой дар.

Рыманов родился в 1956 году в Нижегородской области. В конце 70-х музыкант выступал вместе с Владимиром Высоцким в ВИА "Шестеро молодых".

Десять лет, с 1998 года по 2008 год Рыманов был гитаристом в группе "Любэ", потом ушёл в ансамбль "Лейся, песня".

