Арестована подозреваемая в фиктивном похищении подростка в Красноярске

Суд в Красноярске арестовал жительницу Сургута, которую подозревают в мошенничестве с фиктивным похищением подростка. Если вина 18-летней студентки будет доказана, ей грозит до десяти лет колонии.

14-летний сын местного бизнесмена ушёл из дома 22 января. Перед этим он вместе девушкой из Сургута похитил из домашнего сейфа три миллиона рублей, большую часть которых они позже передали неизвестным лицам. После этого на телефон отца мальчика поступило сообщение о похищении ребёнка с требованием выкупа в 30 миллионов рублей, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения выдвинутых условий.

На следующий день полиция нашла школьника в арендованной квартире в 18 километрах от дома.