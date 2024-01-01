Невеста-внучка Аврора Киба объявила о расставании с Григорием Лепсом: вот что произошло

Григорий Лепс после развода с женой Анной Шаплыковой долго не мог прийти в себя, пока не встретил дочь старой приятельницы Аврору Кибу. Студентка одного из лондонских колледжей свела артиста с ума.

В 2024 году певец появился на красной дорожке под ручку с юной красавицей Авророй. Девушке тогда не было и 20 лет. Довольный Григорий назвал ее своей невестой. С тех пор в Сети стали называть Аврору "невестой-внучкой" из-за внушительной разницы в возрасте.

Меж тем Лепс и Киба уверяли, что вот-вот станут мужем и женой. Студентка планировала свадьбу на берегу Индийского океана, а певец говорил, что исполнит любой каприз возлюбленной. Вот только время шло, а торжество все оттягивалось.

В конце прошлого года поплыли слухи, что Лепс с горечью осознал, что невеста слишком юна для него. К тому же, когда у Григория произошел очередной кризис, Аврора вспылила и оставила его наедине с проблемами. Поддержала певца тогда прошлая жена Анна. Похоже, отношения Лепса и Кибы не смогли пережить первую же крупную ссору.

25 января красавица-студентка объявила, что они с Григорием расстались. На своей странице в соцсети Аврора опубликовала черно-белое фото с Лепсом и сообщила, что они больше не пара.

"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы: мы официально больше не пара. Много всего доброго, теплого и хорошего было на нашем совместном пути. Эта история заканчивается на ноте благодарности и взаимоуважения. Никакой драмы. Мы всегда будем друг для друга близкими людьми, но теперь каждый готов идти своим путем дальше", — написала Киба .